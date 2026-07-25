Quase 20 mil alunos inscritos no ensino superior nos primeiros cinco dias

Nos primeiros cinco dias da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público inscreveram-se 19.986 alunos, menos que os 28.809 no mesmo período de tempo no ano passado.

De acordo com Direção Geral do Ensino Superior, 5.795 alunos apresentaram a sua candidatura na sexta-feira.

A primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior está a decorrer após problemas relacionados com os exames nacionais do secundário, com muitos alunos a terem tido dificuldade em saber as notas devido às falhas na classificação digital.

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A época da 1.ª fase de exames foi marcada por polémicas na classificação das provas, com casos em que as notas foram alteradas por falhas do processo ou com a afixação de pautas com erros que originaram classificações em suspenso ou incorretas, como admitiu no início da semana o ministro da Educação, Fernando Alexandre.