Sismo de 2,7 na escala de Richter sentido em Loulé

Um sismo de 2,7 na escala de Richter foi sentido este sábado pelas 07h52 no concelho de Loulé, distrito de Faro, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Com epicentro "a cerca de 14 quilómetros a oeste-noroeste de Loulé", o sismo "não causou danos pessoais ou materiais", informou o IPMA, em comunicado.

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Foi sentido "com intensidade máxima II (escala de Mercalli modificada)" na região de Loulé, acrescentou a mesma fonte.

Na escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade II, considerado muito fraco, o sismo é "sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios ou favoravelmente colocadas".