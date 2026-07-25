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Sismo de 2,7 na escala de Richter sentido em Loulé

25 jul, 2026 - 10:34 • Lusa

Sismo "não causou danos pessoais ou materiais", diz o IPMA.

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Um sismo de 2,7 na escala de Richter foi sentido este sábado pelas 07h52 no concelho de Loulé, distrito de Faro, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Com epicentro "a cerca de 14 quilómetros a oeste-noroeste de Loulé", o sismo "não causou danos pessoais ou materiais", informou o IPMA, em comunicado.

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Foi sentido "com intensidade máxima II (escala de Mercalli modificada)" na região de Loulé, acrescentou a mesma fonte.

Na escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade II, considerado muito fraco, o sismo é "sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios ou favoravelmente colocadas".

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