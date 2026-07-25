Suspeito de atear fogo em São Paio detido pela PJ

Segundo a PJ, o homem "terá ateado o fogo com recurso a chama direta, num dos arruamentos da povoação, local que, dada a sua orografia, potenciava a expansão do fogo".

A detenção ocorreu depois de várias equipas constituídas por elementos da PJ e do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural -- Centro Interior terem recolhido elementos de prova.

Um homem de 56 anos foi detido por suspeita de ter ateado um incêndio florestal no domingo, no interior da povoação de São Paio, concelho de Seia, anunciou este sábado a Polícia Judiciária (PJ).

Esta expansão foi favorecida "pela continuidade das habitações com a vegetação e terrenos agrícolas, pondo desta forma em perigo bens materiais de elevado valor, assim como as vidas dos habitantes e de animais", acrescentou.

Tudo terá acontecido "aparentemente por incendiarismo, num quadro de provável alcoolismo", numa altura em que, de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o risco de incêndio era muito elevado.

"O incêndio não assumiu maiores proporções em virtude da sua deteção precoce por parte dos populares residentes nas imediações, com o pronto alerta e eficaz intervenção dos bombeiros, apoiados por um meio aéreo", contou.

Se tal não tivesse acontecido, a progressão do incêndio "poderia ter colocado em perigo as habitações próximas e seus habitantes, bem como vastas manchas florestais e área agrícola".

Depois de submetido a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou em prisão preventiva.