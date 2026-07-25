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Suspeito de atear fogo em São Paio detido pela PJ

25 jul, 2026 - 15:30

Tudo terá acontecido "aparentemente por incendiarismo, num quadro de provável alcoolismo", numa altura em que o risco de incêndio era muito elevado.

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Um homem de 56 anos foi detido por suspeita de ter ateado um incêndio florestal no domingo, no interior da povoação de São Paio, concelho de Seia, anunciou este sábado a Polícia Judiciária (PJ).

A detenção ocorreu depois de várias equipas constituídas por elementos da PJ e do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural -- Centro Interior terem recolhido elementos de prova.

Segundo a PJ, o homem "terá ateado o fogo com recurso a chama direta, num dos arruamentos da povoação, local que, dada a sua orografia, potenciava a expansão do fogo".

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Esta expansão foi favorecida "pela continuidade das habitações com a vegetação e terrenos agrícolas, pondo desta forma em perigo bens materiais de elevado valor, assim como as vidas dos habitantes e de animais", acrescentou.

Tudo terá acontecido "aparentemente por incendiarismo, num quadro de provável alcoolismo", numa altura em que, de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o risco de incêndio era muito elevado.

"O incêndio não assumiu maiores proporções em virtude da sua deteção precoce por parte dos populares residentes nas imediações, com o pronto alerta e eficaz intervenção dos bombeiros, apoiados por um meio aéreo", contou.

Se tal não tivesse acontecido, a progressão do incêndio "poderia ter colocado em perigo as habitações próximas e seus habitantes, bem como vastas manchas florestais e área agrícola".

Depois de submetido a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou em prisão preventiva.

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