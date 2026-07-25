"Uma pergunta minha ainda está perdida não sei onde". Alunos em protesto chumbam ministro

Largas dezenas de alunos marcaram presença, na tarde desta sexta-feira, frente à sede do Ministério da Educação, em Lisboa, num protesto contra o que é designado por "Caos nos Exames Nacionais". A iniciativa foi promovida pelo movimento CHUMBADO.PT, composto por alunos do ensino secundário, para contestar as falhas registadas no processo de classificação dos exames nacionais e exigir a demissão do ministro da Educação, Fernando Alexandre. Com recurso a megafones gritaram palavras de ordem: “Está na hora de o ministro ir embora” ou “a luta continua, na escola e na rua”. A acompanhar o protesto esteve uma enorme faixa com a inscrição: "Ministro chumbado". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações à Renascença, Santiago Carrilho, membro do movimento CHUMBADO.PT, criticou a opção do Governo em manter as provas digitais. “O ministro está com um plano de digitalização que não funcionou no ano passado, não funcionou este ano e diz que quer manter para a próxima fase este processo que falhou. Precisamos de soluções. É preciso voltar ao papel enquanto a digitalização não estiver pronta a receber milhares de estudantes a exame”, defendeu. Para além de exigir a demissão do titular da pasta da Educação, o movimento defende medidas que garantam uma avaliação considerada justa para todos os estudantes e critica, também, a manutenção da taxa de 25 euros cobrada pelos pedidos de reapreciação das provas. “É um encargo injusto”, acrescenta Santiago Carrilho.

Daniel Silva, presidente da associação de estudantes da escola Anselmo de Andrade, em Almada, segura na mão um cartaz onde se lê: “Isto é gozar com quem estuda” e diz à Renascença que na sua escola verificaram-se diversos problemas na correção dos exames. Afirma que muitos alunos se queixam de ter tido médias abaixo do que esperavam e que o seu caso particular não permite aos alunos confiarem nas avaliações digitais. “Sou aluno de Humanidades, fiz exame de Português e acho que devo ter uma capacidade única porque tirei praticamente 100% a tudo o que eram provas escrita, já em tudo o que era escolha múltipla tive zero. Pensei em reclamar na escola, mas já passava um pouco do prazo, não pude fazer qualquer tipo de reclamação”, adianta. Daniel Silva avançou para a segunda fase dos exames, mas conta que as dificuldades continuaram. “Inscrevi-me no dia anterior para fazer o exame de Português, mas aconteceu-me a mim e a outros estudantes que os nossos nomes nem sequer apareciam nas pautas para nos irmos sentar. Isto só mostra o caos que tem sido estes exames”, relata.