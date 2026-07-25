- Noticiário das 1h
- 25 jul, 2026
-
Manifestação
"Uma pergunta minha ainda está perdida não sei onde". Alunos em protesto chumbam ministro
25 jul, 2026 - 00:12 • Marisa Gonçalves
Beatriz Marques veio, de propósito, de Oliveira de Azeméis para manifestação em frente ao Ministério da Educação, em Lisboa. Teme que o sonho do curso de Enfermagem possa ficar adiado devido aos caos nos exames nacionais.
Largas dezenas de alunos marcaram presença, na tarde desta sexta-feira, frente à sede do Ministério da Educação, em Lisboa, num protesto contra o que é designado por "Caos nos Exames Nacionais". A iniciativa foi promovida pelo movimento CHUMBADO.PT, composto por alunos do ensino secundário, para contestar as falhas registadas no processo de classificação dos exames nacionais e exigir a demissão do ministro da Educação, Fernando Alexandre.
Com recurso a megafones gritaram palavras de ordem: “Está na hora de o ministro ir embora” ou “a luta continua, na escola e na rua”.
A acompanhar o protesto esteve uma enorme faixa com a inscrição: "Ministro chumbado".
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Em declarações à Renascença, Santiago Carrilho, membro do movimento CHUMBADO.PT, criticou a opção do Governo em manter as provas digitais.
“O ministro está com um plano de digitalização que não funcionou no ano passado, não funcionou este ano e diz que quer manter para a próxima fase este processo que falhou. Precisamos de soluções. É preciso voltar ao papel enquanto a digitalização não estiver pronta a receber milhares de estudantes a exame”, defendeu.
Para além de exigir a demissão do titular da pasta da Educação, o movimento defende medidas que garantam uma avaliação considerada justa para todos os estudantes e critica, também, a manutenção da taxa de 25 euros cobrada pelos pedidos de reapreciação das provas. “É um encargo injusto”, acrescenta Santiago Carrilho.
Daniel Silva, presidente da associação de estudantes da escola Anselmo de Andrade, em Almada, segura na mão um cartaz onde se lê: “Isto é gozar com quem estuda” e diz à Renascença que na sua escola verificaram-se diversos problemas na correção dos exames. Afirma que muitos alunos se queixam de ter tido médias abaixo do que esperavam e que o seu caso particular não permite aos alunos confiarem nas avaliações digitais.
“Sou aluno de Humanidades, fiz exame de Português e acho que devo ter uma capacidade única porque tirei praticamente 100% a tudo o que eram provas escrita, já em tudo o que era escolha múltipla tive zero. Pensei em reclamar na escola, mas já passava um pouco do prazo, não pude fazer qualquer tipo de reclamação”, adianta.
Daniel Silva avançou para a segunda fase dos exames, mas conta que as dificuldades continuaram.
“Inscrevi-me no dia anterior para fazer o exame de Português, mas aconteceu-me a mim e a outros estudantes que os nossos nomes nem sequer apareciam nas pautas para nos irmos sentar. Isto só mostra o caos que tem sido estes exames”, relata.
Centenas de alunos ainda com provas que não são 100% suas, admite ministro
Ministro Fernando Alexandre espera a resolução de (...)
Ao lado de Daniel Silva está Beatriz Marques. Diz que veio, de propósito, de Oliveira de Azeméis para este protesto. É aluna finalista do ensino secundário na Escola Soares Bastos, teve nota suspensa na disciplina de Português e conta que uma das suas folhas de resposta ainda não foi encontrada.
“Tinham perdido umas folhas, uma pergunta minha ainda está perdida, não sei onde. Eu quero seguir Enfermagem e com as notas assim, vamos ver se consigo entrar”, desabafa.
Beatriz Marques optou por não pedir a reapreciação do exame e candidatou-se à segunda fase que terminou nesta sexta-feira.
Avaliação "é uma mentira"
A investigadora Raquel Varela também se juntou à manifestação e criticou o modelo de digitalização da provas.
“Estamos numa fase que não tem explicação no campo da pedagogia. Estamos a falar de um erro. Quando se falha a classificação de 10 mil provas estamos perante a atribuição de notas falsas, é uma mentira. Estes exames têm de ser anulados e temos de dizer que educar não é digitalizar. Isso é uma regressão no desenvolvimento cerebral, tal como muito estudos já o comprovam”, declarou.
O protesto desta sexta-feira contou com a presença de António Filipe, ex-deputado do PCP; Rui Tavares, deputado do Livre; e Fabian Figueiredo, deputado do Bloco de Esquerda. Todos eles admitiram a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito ao processo.
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