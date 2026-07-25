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Urgência de Obstetrícia de Portalegre encerra entre segunda e quarta-feira

25 jul, 2026 - 14:42 • Lusa

Utentes estão a ser aconselhadas a contactar, previamente, a Linha SNS 24 para referenciação.

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A Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Portalegre vai estar encerrada entre as 00h00 de segunda-feira e as 8h00 de quarta-feira, disse à agência Lusa fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo.

De acordo com a mesma fonte, o encerramento deve-se à "falta de médicos obstetras" para assegurar a escala de serviço nesse período.

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A mesma fonte da ULS Alto Alentejo indicou que as utentes estão a ser aconselhadas a contactar, previamente, a Linha SNS 24 para referenciação.

No decorrer deste período, a mesma fonte disse que a maternidade do hospital de Portalegre vai permanecer em funcionamento.

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