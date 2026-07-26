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Alerta para "partículas inorgânicas" em praias de Sintra, Torres Vedras, Mafra e Cascais

26 jul, 2026 - 21:04 • Ricardo Vieira

Câmara de Sintra faz recomendações aos banhistas. Em caso de contacto com a pele, devem “remover a substância com óleo para bebé ou vaselina, seguido de lavagem com água e sabão, não devendo utilizar solventes, diluentes ou álcool”.

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A Câmara de Sintra alerta a população para “partículas inorgânicas, de cor escura, em praias dos concelhos de Sintra, Torres Vedras, Mafra e Cascais”.

A autarquia refere, numa mensagem publicada este domingo nas redes sociais, que estas partículas foram avistadas em várias praias e faz algumas recomendações.

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Os banhistas devem evitar o contacto com esta substância poluente e alertar os nadadores-salvadores, aconselha a Câmara de Sintra.

Em caso de contacto com a pele, as pessoas devem “remover a substância com óleo para bebé ou vaselina, seguido de lavagem com água e sabão, não devendo utilizar solventes, diluentes ou álcool”.

Em caso de irritação cutânea, ocular persistente ou outros sintomas, os banhistas devem contactar a Linha SNS 24, através do número 808 24 24 24.

A origem das partículas não é conhecida, mas pode tratar-se de restos da lavagem de tanques de petroleiros ou um derrame não identificado.

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