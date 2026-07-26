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Banhos desaconselhados na praia de Angeiras Sul, em Matosinhos

26 jul, 2026 - 20:43 • Redação, com Lusa

Matosinhos, Porto, 26 jul 2026 (Lusa) - A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) desaconselha a ida a banhos na praia de Angeiras Sul, em Matosinhos, no distrito do Porto, devido a "contaminação microbiológica", segundo informação consultada hoje.

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A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) desaconselha a ida a banhos na praia de Angeiras Sul, em Matosinhos, no distrito do Porto, devido a "contaminação microbiológica".

Segundo o site da APA, o aviso para "não tomar banho" naquela praia do distrito do Porto está patente e foi emitido na quinta-feira.

A Agência Portuguesa do Ambiente refere que a medida restritiva deve-se à existência de "contaminação microbiológica".

Também foram interditadas as idas a banhos na praia fluvial de Vale das Éguas, no concelho do Sabugal, devido a "contaminação microbiológica".

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