Cesteiro da Terra de Miranda conserva arte de fazer cestos de vime há 50 anos

Aos 83 anos, Marcolino Fernandes, conserva a arte dos últimos cesteiros da Terra de Miranda, um trabalho manual que aprendeu há mais de 50 anos, que está espalhado por vários pontos do país e do estrangeiro. O cesteiro mirandês contou à agência Lusa, sempre em língua mirandesa, que desde Bragança ao Pocinho, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, não há quem faça as cestas como ele, devido à técnica e aos materiais, em que utiliza vimes desfolhados, nó de vimeiro ou salgueiro, escova materiais que são colhidos nas margens do transfronteiriço rio Angueira, afluente do rio Sabor. "Toda a matéria-prima é autóctone que cresce nas margens do rio Angueira que nasce em Espanha e atravessa os concelhos de Miranda do Douro e Vimioso que depois é devidamente tratada e trabalhada ao meu jeito ", explicou o octogenário artesão. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

À Lusa, o cesteiro natural de São Martinho de Angueira, uma aldeia raiana do concelho de Miranda do Douro, contou que tem uma técnica única que aprendeu há mais de 50 anos na aldeia de Caçarelhos, no concelho de Vimioso, e meteu-se a fazer as cestas mirandesas que levam mais de sete horas de trabalho para moldar os materiais. Marcolino Fernandes vincou que só para descascar os vimes "são precisas mais de duas horas". "Fui fazendo, mas estraguei muita quantidade de vimes para aprender e construir as minhas cestas, às quais já perdi conta. Aprendi e nunca mais deixei de fazer cestas e cestos e outros objetos, como chapéus e peças musicais para entretenimento, como ruge-ruges", explicou.

Marcolino Fernandes desabafou e disse que cada dia que não faz uma cesta já não é ele próprio, apesar das contingências físicas provocadas pela idade e das doenças que ultrapassou ao longo da sua vida. "Este trabalho já me cansa muito as costas, os dedos das mãos com os quais é preciso fazer muita força para entrelaçar os ramos de vime que chegam aos dois metros de comprimento e são cruzados por inteiro sem deixar pontas soltas", especificou. Marcolino disse que antigamente havia cesteiros em quase todas as aldeias do Planalto Mirandês, porque as pessoas precisavam das cestas para a agricultura, para uso doméstico (costura), para a viticultura, decorativos, entre outras utilidades. O cesteiro mirandês tem receio que esta arte tradicional desapareça, porque nas regiões do Planalto Mirandês e do Douro Superior já não há ninguém, ou praticamente ninguém, que trabalhe a arte da cestaria tradicional. Marcolino Fernandes também foi ao longo de algumas décadas professor primário, mas afiançou que nem um dos seus alunos demonstrou interesse em aprender a arte de cesteiro e que os velhos artesãos escondiam os seus trabalhos antes de "serem copiados". "Uma vez passei ao lado de um cesteiro que trabalhava num cesto e depressa parou perante o meu olhar curioso. Mas, continuei a aprender a fazer o meu trabalho. Como na minha aldeia [São Martinho] havia muito vimes, continuei a treinar e os trabalhos foram saindo", disse.