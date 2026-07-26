Dados pessoais poderão ter sido copiados durante ataque informático à Metro Mondego

O aviso relativamente aos dados pessoais aplica-se apenas aos titulares de passe personalizado, uma vez que "a compra de bilhetes de transporte não envolve o registo de dados pessoais dos passageiros".

Ainda assim, mesmo antes dessa confirmação, por precaução decidiu avisar as pessoas potencialmente abrangidas "para que possam proteger-se desde já".

"O grupo responsável pelo ataque reivindicou-o publicamente, alegando estar na posse de informação da empresa e anunciando a intenção de a divulgar. Ainda não é possível confirmar que dados foram concretamente copiados", acrescentou.

Em comunicado, a Metro Mondego – que assegura a operação do "metrobus" que circula entre Lousã e Coimbra – referiu que os elementos disponíveis levam "a considerar provável que os atacantes tenham copiado informação que pode incluir dados pessoais".

Dados pessoais dos titulares de passe personalizado poderão ter sido copiados durante o ataque informático de que a Metro Mondego foi alvo no passado dia 6, alertou este mundo a empresa.

"Os dados associados ao passe personalizado que podem estar em causa incluem dados de identificação e contacto (como nome, data de nascimento, morada, telefone e fotografia), números de identificação oficiais (NIF e número do documento de identificação apresentado no registo) e dados de utilização do título de transporte", esclareceu.

Podem também estar em causa o nome, o endereço de correio eletrónico e o número de telefone de pessoas que trocaram mensagens com endereços da Metro Mondego, institucionais ou de colaboradores, havendo, neste caso, o risco de "receção de mensagens fraudulentas que se façam passar pela Metro Mondego ou pelos seus interlocutores habituais".

Os colaboradores, fornecedores e outras entidades com relações contratuais com a Metro Mondego serão contactados individualmente, acrescentou.

Segundo a Metro Mondego, o ataque informático foi do tipo "ransomware" ("software" malicioso que se apodera de dados e bloqueia o seu acesso exigindo o pagamento de um resgate para restauro) e afetou "parte dos seus sistemas internos", mas sem comprometer a operação do serviço de transporte.

"A Metro Mondego acionou de imediato os seus procedimentos de resposta a incidentes, com o apoio de peritos externos em cibersegurança, e notificou o Centro Nacional de Cibersegurança, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e as autoridades responsáveis pela investigação criminal, com quem se mantém em articulação", acrescentou.

A empresa reiterou que "os dados de pagamento com cartão bancário não foram afetados", uma vez que "os pagamentos são processados em terminais autónomos, isolados dos sistemas atingidos". .