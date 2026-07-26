Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 26 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Investigação

Dados pessoais poderão ter sido copiados durante ataque informático à Metro Mondego

26 jul, 2026 - 10:20 • Lusa

"Os dados associados ao passe personalizado que podem estar em causa incluem dados de identificação e contacto (como nome, data de nascimento, morada, telefone e fotografia), números de identificação oficiais e dados de utilização do título de transporte", esclarece a empresa.

A+ / A-

Dados pessoais dos titulares de passe personalizado poderão ter sido copiados durante o ataque informático de que a Metro Mondego foi alvo no passado dia 6, alertou este mundo a empresa.

Em comunicado, a Metro Mondego – que assegura a operação do "metrobus" que circula entre Lousã e Coimbra – referiu que os elementos disponíveis levam "a considerar provável que os atacantes tenham copiado informação que pode incluir dados pessoais".

"O grupo responsável pelo ataque reivindicou-o publicamente, alegando estar na posse de informação da empresa e anunciando a intenção de a divulgar. Ainda não é possível confirmar que dados foram concretamente copiados", acrescentou.

Ainda assim, mesmo antes dessa confirmação, por precaução decidiu avisar as pessoas potencialmente abrangidas "para que possam proteger-se desde já".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O aviso relativamente aos dados pessoais aplica-se apenas aos titulares de passe personalizado, uma vez que "a compra de bilhetes de transporte não envolve o registo de dados pessoais dos passageiros".

Metro Mondego alvo de ataque informático que afetou sistemas internos

Metro Mondego alvo de ataque informático que afetou sistemas internos

Por precaução, a empresa recomenda a todos os pass(...)

"Os dados associados ao passe personalizado que podem estar em causa incluem dados de identificação e contacto (como nome, data de nascimento, morada, telefone e fotografia), números de identificação oficiais (NIF e número do documento de identificação apresentado no registo) e dados de utilização do título de transporte", esclareceu.

Podem também estar em causa o nome, o endereço de correio eletrónico e o número de telefone de pessoas que trocaram mensagens com endereços da Metro Mondego, institucionais ou de colaboradores, havendo, neste caso, o risco de "receção de mensagens fraudulentas que se façam passar pela Metro Mondego ou pelos seus interlocutores habituais".

Os colaboradores, fornecedores e outras entidades com relações contratuais com a Metro Mondego serão contactados individualmente, acrescentou.

Segundo a Metro Mondego, o ataque informático foi do tipo "ransomware" ("software" malicioso que se apodera de dados e bloqueia o seu acesso exigindo o pagamento de um resgate para restauro) e afetou "parte dos seus sistemas internos", mas sem comprometer a operação do serviço de transporte.

"A Metro Mondego acionou de imediato os seus procedimentos de resposta a incidentes, com o apoio de peritos externos em cibersegurança, e notificou o Centro Nacional de Cibersegurança, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e as autoridades responsáveis pela investigação criminal, com quem se mantém em articulação", acrescentou.

A empresa reiterou que "os dados de pagamento com cartão bancário não foram afetados", uma vez que "os pagamentos são processados em terminais autónomos, isolados dos sistemas atingidos". .

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 26 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha