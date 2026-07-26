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Coimbra
Incêndio com mais de 200 bombeiros dominado em Soure
26 jul, 2026 - 19:28 • Lusa
O alerta de fogo na freguesia de Samuel foi dado pelas 17h20. Lavra numa zona de floresta e não há casas em perigo.
O incêndio florestal que deflagrou este domingo em Samuel, Soure, no distrito de Coimbra, foi dado como dominado às 22h49, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.
No local ainda permanecem 234 operacionais apoiados por 71 viaturas, segundo a mesma fonte.
O fogo chegou a ser combatido por 12 meios aéreos e 241 operacionais.
Segundo fonte do Comando Sub-regional e Proteção Civil de Coimbra, o fogo não colocou povoações em risco, tendo sido combatido por operacionais das regiões de Coimbra, Leiria e Aveiro.
Treze concelhos do interior Norte e Centro e do distrito de Faro estão este domingo em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O nível de alerta mais elevado abrange os concelhos Bragança, Covilhã, Belmonte, Tomar, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.
O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado cerca de uma centena de concelhos, sobretudo do interior Norte e Centro.
[Notícia atualizada às 00h42, de 27/07/2026]
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