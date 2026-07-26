Incêndio com mais de 200 bombeiros dominado em Soure

O incêndio florestal que deflagrou este domingo em Samuel, Soure, no distrito de Coimbra, foi dado como dominado às 22h49, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

No local ainda permanecem 234 operacionais apoiados por 71 viaturas, segundo a mesma fonte.

O fogo chegou a ser combatido por 12 meios aéreos e 241 operacionais.

Segundo fonte do Comando Sub-regional e Proteção Civil de Coimbra, o fogo não colocou povoações em risco, tendo sido combatido por operacionais das regiões de Coimbra, Leiria e Aveiro.

Treze concelhos do interior Norte e Centro e do distrito de Faro estão este domingo em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O nível de alerta mais elevado abrange os concelhos Bragança, Covilhã, Belmonte, Tomar, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.



O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado cerca de uma centena de concelhos, sobretudo do interior Norte e Centro.



[Notícia atualizada às 00h42, de 27/07/2026]