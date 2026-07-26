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Incêndios: Treze concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em perigo máximo

26 jul, 2026 - 08:14 • Lusa

Perigo de incêndio deverá aumentar muito a partir de segunda-feira, altura em que praticamente todo o território continental enfrentará um perigo máximo ou muito elevado, com o aumento das temperaturas.

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Treze concelhos do interior Norte e Centro e do distrito de Faro estão este domingo em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O nível de alerta mais elevado abrange os concelhos Bragança, Covilhã, Belmonte, Tomar, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.

O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado cerca de uma centena de concelhos, sobretudo do interior Norte e Centro.

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O perigo de incêndio deverá aumentar muito a partir de segunda-feira, altura em que praticamente todo o território continental enfrentará um perigo máximo ou muito elevado, com o aumento das temperaturas, que já levou o IPMA a pôr praticamente todo o território continental em avisos amarelo, o menos grave.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para este domingo no continente céu pouco nublado ou limpo e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental, apontando uma pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12ºC (Bragança) e os 21ºC (Faro) e as máximas entre os 25ºC (Porto, Aveiro e Sagres) e os 35ºC (Évora e Beja).

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