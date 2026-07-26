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Mais de 200 bombeiros combatem incêndio em Soure

26 jul, 2026 - 19:28 • Ricardo Vieira

O alerta de fogo na freguesia de Samuel foi dado pelas 17h20. Lavra numa zona de floresta e não há casas em perigo, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.

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Um incêndio deflagrou este domingo à tarde em Soure, distrito de Coimbra, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta de fogo na freguesia de Samuel foi dado pelas 17h20.

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Pelas 20h25, a combater as chamas estavam 256 operacionais, apoiados por 68 viaturas e nove meios aéreos, que vão agora começar a desmobilizar com o cair da noite.

O fogo lavra numa zona de floresta e não há casas em perigo, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.

Outro incêndio, que deflagrou este domingo em Penamacor, foi dominado pelos bombeiros.

Treze concelhos do interior Norte e Centro e do distrito de Faro estão este domingo emperigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O nível de alerta mais elevado abrange os concelhos Bragança, Covilhã, Belmonte, Tomar, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.

O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado cerca de uma centena de concelhos, sobretudo do interior Norte e Centro.

[Notícia atualizada às 20h25, de 26/07/2026]

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