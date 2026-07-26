Quase 200 bombeiros e 9 meios aéreos combatem incêndio em Soure

Um incêndio deflagrou este domingo à tarde em Soure, distrito de Coimbra, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta de fogo na freguesia de Samuel foi dado pelas 17h20.

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A combater as chamas estão 194 operacionais, apoiados por 49 viaturas e nove meios aéreos.

Outro incêndio, que deflagrou este domingo em Penamacor, foi dominado pelos bombeiros, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.

Treze concelhos do interior Norte e Centro e do distrito de Faro estão este domingo emperigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O nível de alerta mais elevado abrange os concelhos Bragança, Covilhã, Belmonte, Tomar, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.



O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado cerca de uma centena de concelhos, sobretudo do interior Norte e Centro.

