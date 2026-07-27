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Incêndios
103 operacionais e 7 meios aéreos combatem fogo em Penafiel
27 jul, 2026 - 17:47 • Lusa
Devido ao avanço das chamas, a Estrada Municipal 589, em Peroselo, foi cortada ao trânsito.
Mais de 100 operacionais, apoiados por 30 viaturas e sete meios aéreos, estão a combater um incêndio em Duas Igrejas, Penafiel, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa.
O alerta foi dado pelas 11:09 e, pelas 17:17, mantinham-se duas frentes ativas com grande intensidade, revelou a fonte, indicando que as chamas lavram em zona de mato e que estavam a ser combatidas por 103 operacionais.
Devido ao avanço das chamas, a Estrada Municipal 589, em Peroselo, foi cortada ao trânsito, acrescentou.
A mesma fonte revelou não haver registo de feridos nem de povoações evacuadas.
- Noticiário das 16h
- 27 jul, 2026
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