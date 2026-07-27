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Fogos
A1 reaberta ao trânsito. Incêndio de Aveiro em fase de conclusão
27 jul, 2026 - 16:53 • Marisa Gonçalves , Fátima Casanova , Diogo Camilo e Lusa
Fogo obrigou ao corte da autoestrada nos dois sentidos, de Mealhada a Albergaria-a-velha. Linha do Norte está cortada entre Oliveira do Bairro e Oiã. No local estão três meios aéreos e mais de 170 operacionais.
O incêndio que deflagrou esta segunda-feira na zona florestal em Mamodeiro, no concelho de Aveiro, levou ao corte da A1 nos dois sentidos, entre o nó da Mealhada e o nó de Albergaria, segundo fonte da Brisa à Renascença. A CP confirma também o corte da linha ferroviária do Norte, entre Oliveira do Bairro e Oiã.
"Devido a um incêndio junto à linha férrea, os serviços de comboio estão temporariamente suspensos entre Oliveira do Bairro e Oiã. Mais informações serão fornecidas assim que possível", refere a página da CP.
A Brisa acrescentou que o corte aconteceu ao quilómetro 231 e que no sentido Lisboa-Porto é possível entrar em Aveiro Sul e circular em direção a Norte.
Pelas 21h30, o incêndio foi dado como concluído. Fonte da Brisa confirmou à Renascença que o trânsito na A1 foi reaberto por volta das 20h15.
O alerta foi dado para as 15h30 num local onde têm ocorrido outros focos nos últimos tempos, o que leva as autoridades a suspeitar de fogo posto.
"Anda ali alguém continuamente a fazer novas ignições", disse à Lusa o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, António Ribeiro.
O responsável disse não ter conhecimento de haver casas em risco, admitindo, porém, que as chamas poderão afetar a zona industrial de Mamodeiro.
Pelas 23h00, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet indicava que estavam 153 operacionais no terreno, apoiados por 53 meios terrestres.
[notícia atualizada às 23h00]
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