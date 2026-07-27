A1 reaberta ao trânsito. Incêndio de Aveiro em fase de resolução

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira na zona florestal em Mamodeiro, no concelho de Aveiro, levou ao corte da A1 nos dois sentidos, entre o nó da Mealhada e o nó de Albergaria, segundo fonte da Brisa à Renascença. A CP confirma também o corte da linha ferroviária do Norte, entre Oliveira do Bairro e Oiã.

"Devido a um incêndio junto à linha férrea, os serviços de comboio estão temporariamente suspensos entre Oliveira do Bairro e Oiã. Mais informações serão fornecidas assim que possível", refere a página da CP.

A Brisa acrescentou que o corte aconteceu ao quilómetro 231 e que no sentido Lisboa-Porto é possível entrar em Aveiro Sul e circular em direção a Norte.



Pelas 20h00, o incêndio entrou em fase de resolução. Fonte da Brisa confirmou à Renascença que o trânsito na A1 foi reaberto por volta das 20h15.

O alerta foi dado para as 15h30 num local onde têm ocorrido outros focos nos últimos tempos, o que leva as autoridades a suspeitar de fogo posto.

"Anda ali alguém continuamente a fazer novas ignições", disse à Lusa o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, António Ribeiro.

O responsável disse não ter conhecimento de haver casas em risco, admitindo, porém, que as chamas poderão afetar a zona industrial de Mamodeiro.

Pelas 20h10, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet indicava que estavam 199 operacionais no terreno, apoiados por 65 meios terrestres e dois meios aéreos.

[notícia atualizada às 20h20]