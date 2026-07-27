Almada. Reservas de água atingem 78% e diminuem medidas extraordinárias ao fim de semana

As reservas médias de água em Almada estão atualmente nos 78%, o que permite às autoridades iniciarem uma fase de testes e de alívio gradual de algumas das medidas extraordinárias, foi anunciado esta segunda feira em comunicado.

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) e a Câmara de Almada explicam que a recuperação gradual das reservas "permite testar, de forma prudente e faseada, a redução de algumas medidas" implementadas durante a situação de alerta.

Assim, numa primeira fase, os cortes programados no abastecimento de água no concelho de Almada, no distrito de Setúbal, deixam de ocorrer aos fins de semana.

Nos restantes dias, a duração das interrupções será reduzida, passando, na generalidade, a decorrer entre a 01h00 e as 06h00.

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Hoje, o corte está previsto ocorrer em São João da Caparica (zona oeste, a partir do INATEL), Praias de São João, Cova do Vapor, Estrada Florestal (Praias e Terras da Costa) entre as 01h00 e as 06h00.

Excecionalmente, na terça-feira, o período de interrupção vai manter-se entre as 22h00 e as 06h00 do dia seguinte nas localidades do Laranjeiro, Feijó, Vale Flores, Barrocas, Cova da Piedade e Chegadinho devido à execução de uma obra programada na rede de abastecimento, considerada necessária para a melhoria e reforço das condições de funcionamento do sistema.

Nesse mesmo dia há também cortes no abastecimento, entre a 01h00 e as 06h00 na Charneca de Caparica, Aroeira, Marisol, Fonte da Telha, Palhais, Vale Cavala, Quintinhas, Quinta de Santa Teresa, Fonte Santa, Banática e Porto Brandão.

Na quinta-feira está previsto o corte entre as 01h00 e as 06h00 em São João da Caparica (zona oeste, a partir do INATEL), Praias de São João, Cova do Vapor, Estrada Florestal (Praias e Terras da Costa), Monte de Caparica, Raposo, Torre, Murfacém, Pêra e Pragal (até ao Hospital Garcia de Orta) e, na sexta-feira, também entre as 01h00 e as 06h00 no Lazarim, Botequim, Vila Nova da Caparica, Capuchos, Pilotos, Funchalinho e Vale Rosal.

Paralelamente, vai ser iniciada a reposição gradual da rega em alguns parques e zonas específicas do concelho, embora antes dessa retoma estejam a ser realizados ensaios técnicos aos sistemas de rega "para garantir o seu correto funcionamento e assegurar uma utilização eficiente da água".

"A retoma gradual das regas privadas deverá acompanhar as medidas em vigor para a rega dos espaços públicos, respeitando os locais, dias e horários definidos e privilegiando sempre uma utilização eficiente da água", sustentam os SMAS relembrando que, apesar do alívio de algumas medidas, esta é uma fase de testes.

Os 78% de reservas de água anunciados referem-se à média da reserva total nos reservatórios do concelho de Almada: Brielas, Cassapo, Feijó, Fonte Santa, Laranjeiro, Lazarim, Monte da Caparica, Murfacém, Pica Galo, Pragal, Trafaria e Raposo.

A situação continua a ser acompanhada diariamente pelo Gabinete de Crise, mantendo-se em vigor as restantes medidas necessárias para garantir a segurança e a estabilidade do abastecimento de água.

"A recuperação do sistema é um processo progressivo que vai continuar a ser conduzido com responsabilidade, transparência e permanente acompanhamento técnico, ajustando as medidas à evolução das reservas de água", acrescentam os SMAS agradecendo a colaboração de todos os munícipes ao longo das últimas semanas e indicando que "o cumprimento das medidas adotadas foi determinante para a melhoria da situação e continua a ser essencial para consolidar este regresso gradual à normalidade".

Desde o início do mês que têm sido relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a câmara municipal decretado situação de alerta.

Entre as medidas já anunciadas esteve o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.

Para minimizar o impacto da falta de água no concelho, em particular na zona da Costa da Caparica, a Câmara de Almada já conseguiu reforçar o abastecimento de água ao município com dois novos furos, que estão a injetar na rede pública mais 120 metros cúbicos de água em cada hora.