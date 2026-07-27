Consulte o portal ou app da Segurança Social: pode ter direito a mais 10% de subsídio de desemprego

A Segurança Social anunciou que agora vai enviar notificações automáticas para a caixa de mensagens do portal e da app para quem os beneficiários de subsídio de desemprego que podem reunir condições para um aumento de 10% no apoio.

A mensagem inclui um link de acesso direto, com validade de 30 dias a contar do dia em que é recebida a notificação.

Esta funcionalidade de aviso automático pretende simplificar o acesso a este tipo de informações às famílias.

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"Na sequência da aprovação do subsídio de desemprego, passam a ser enviadas notificações automáticas para a caixa de mensagens do Portal e App da Segurança Social aos beneficiários cujo agregado familiar, com base na informação disponível, possam reunir condições para beneficiar da majoração de 10% sobre o valor da prestação", lê-se em comunicado.