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Economia
Consulte o portal ou app da Segurança Social: pode ter direito a mais 10% de subsídio de desemprego
27 jul, 2026 - 22:08 • Catarina Magalhães
Saiba que beneficiários de subsídio de desemprego podem receber a majoração e o que fazer caso não tenha recebido qualquer mensagem (ou tenha deixado passar o prazo).
A Segurança Social anunciou que agora vai enviar notificações automáticas para a caixa de mensagens do portal e da app para quem os beneficiários de subsídio de desemprego que podem reunir condições para um aumento de 10% no apoio.
A mensagem inclui um link de acesso direto, com validade de 30 dias a contar do dia em que é recebida a notificação.
Esta funcionalidade de aviso automático pretende simplificar o acesso a este tipo de informações às famílias.
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"Na sequência da aprovação do subsídio de desemprego, passam a ser enviadas notificações automáticas para a caixa de mensagens do Portal e App da Segurança Social aos beneficiários cujo agregado familiar, com base na informação disponível, possam reunir condições para beneficiar da majoração de 10% sobre o valor da prestação", lê-se em comunicado.
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Quem tem direito a esta majoração no subsídio de desemprego?
O aumento de 10% neste apoio aplica-se a beneficiários cujo agregado cumpra um destes pontos:
- Agregados Monoparentais: o beneficiário vive apenas com os seus filhos menores (ou equiparados, como enteados, adotados ou tutelados) e, pelo menos, um deles recebe abono de família;
- Agregados com cônjuges ou unidos de facto: com pelo menos um dos filhos não está a trabalhar ou receber subsídio de desemprego; também se aplica quando um dos membros está a receber subsídio de desemprego e outro encontra-se desempregado, sem subsídio e inscrito no centro de emprego.
E se não recebi a mensagem ou deixei passar o prazo?
Caso não tenha recebido qualquer notificação ou prazo de validade de 30 dias tenha já expirado, pode pedir a majoração diretamente no portal da Segurança Social.
Basta seguir os passos: Menu Trabalho > Desemprego > Subsídio de Desemprego > Consultar e pedir majoração de Subsídio de Desemprego.
A Segurança Social insiste ainda nos benefícios em consultar regularmente a caixa de mensagens para estar a par das atualizações às prestações sociais.
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