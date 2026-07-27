Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 27 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Economia

Consulte o portal ou app da Segurança Social: pode ter direito a mais 10% de subsídio de desemprego

27 jul, 2026 - 22:08 • Catarina Magalhães

Saiba que beneficiários de subsídio de desemprego podem receber a majoração e o que fazer caso não tenha recebido qualquer mensagem (ou tenha deixado passar o prazo).

A+ / A-

A Segurança Social anunciou que agora vai enviar notificações automáticas para a caixa de mensagens do portal e da app para quem os beneficiários de subsídio de desemprego que podem reunir condições para um aumento de 10% no apoio.

A mensagem inclui um link de acesso direto, com validade de 30 dias a contar do dia em que é recebida a notificação.

Esta funcionalidade de aviso automático pretende simplificar o acesso a este tipo de informações às famílias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Na sequência da aprovação do subsídio de desemprego, passam a ser enviadas notificações automáticas para a caixa de mensagens do Portal e App da Segurança Social aos beneficiários cujo agregado familiar, com base na informação disponível, possam reunir condições para beneficiar da majoração de 10% sobre o valor da prestação", lê-se em comunicado.

Novo serviço da Segurança Social permite a partilha de declarações de forma imediata e 100% digital

Segurança Social

Novo serviço da Segurança Social permite a partilha de declarações de forma imediata e 100% digital

O sistema foi desenhado para oferecer mais rapidez(...)

Quem tem direito a esta majoração no subsídio de desemprego?

O aumento de 10% neste apoio aplica-se a beneficiários cujo agregado cumpra um destes pontos:

  • Agregados Monoparentais: o beneficiário vive apenas com os seus filhos menores (ou equiparados, como enteados, adotados ou tutelados) e, pelo menos, um deles recebe abono de família;
  • Agregados com cônjuges ou unidos de facto: com pelo menos um dos filhos não está a trabalhar ou receber subsídio de desemprego; também se aplica quando um dos membros está a receber subsídio de desemprego e outro encontra-se desempregado, sem subsídio e inscrito no centro de emprego.

E se não recebi a mensagem ou deixei passar o prazo?

Caso não tenha recebido qualquer notificação ou prazo de validade de 30 dias tenha já expirado, pode pedir a majoração diretamente no portal da Segurança Social.

Basta seguir os passos: Menu Trabalho > Desemprego > Subsídio de Desemprego > Consultar e pedir majoração de Subsídio de Desemprego.

A Segurança Social insiste ainda nos benefícios em consultar regularmente a caixa de mensagens para estar a par das atualizações às prestações sociais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 27 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais