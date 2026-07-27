Criança de oito anos retirada em estado crítico de praia fluvial em Coimbra

Uma criança de oito anos foi retirada esta segunda-feira à tarde em estado crítico de uma praia fluvial no rio Mondego, em Coimbra, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, a criança estava na praia fluvial do Rebolim, na freguesia de Santo António dos Olivais, quando desapareceu no rio pouco antes das 14h00, tendo sido acionada uma equipa de busca aquática dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

A vítima foi resgatada por uma equipa de mergulhadores às 14h38, numa altura em que estavam a ser acionados mais meios para o local.

Após manobras de reanimação, a criança foi transportada em estado crítico para o Hospital Pediátrico de Coimbra.