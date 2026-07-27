Detida no Aeroporto de Lisboa mulher que ia obrigar menina de 12 anos a casar

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve de uma cidadã de 45 anos, por fortes indícios da prática do crime de tráfico de pessoas. Transportava uma menina de 12 anos do Senegal para França, com o objetivo de pagar uma dívida da família da vítima menor. Durante o controlo fronteiriço realizado na zona de chegadas do Terminal 1 do Aeroporto, a passageiras provenientes de Dakar, foram verificadas incongruências na documentação apresentada pela mulher de 45 anos. Ela alegava ter uma relação familiar com a menor. Alegou inicialmente ser mãe da criança, com 12 anos de idade, afirmação que não veio a confirmar-se. “A análise documental e as diligências subsequentes permitiram ainda apurar que a menor utilizava um documento de viagem pertencente a outra pessoa”, escreve em comunicado a PSP.

A Polícia diz que com o apoio de um Guarda de Fronteira da Frontex destacado no Aeroporto de Lisboa, foi possível aprofundar a comunicação com as intervenientes e confirmar que a versão inicialmente apresentada não correspondia aos factos. Criança diz que estava a ser usada para pagar dívida Já a criança declarou não possuir qualquer relação familiar com a acompanhante e afirmou ter sido entregue pelos progenitores para ser transportada para França. A menor revelou ainda que seria entregue a um indivíduo naquele país, a quem teria sido prometida em casamento com o objetivo de liquidar uma dívida familiar. Por sua vez, a suspeita declarou ter recebido uma quantia em dinheiro para transportar e entregar a criança. “Perante a gravidade dos factos e os fortes indícios recolhidos, a PSP procedeu à detenção da cidadã e à retirada imediata da menor da sua companhia, após validação pelo Ministério Público”, lê-se no comunicado da Polícia.