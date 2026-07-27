Diretores e JNE com ferramenta para gerir professores classificadores dos exames

Depois do ministro da Educação ter indicado a falta de professores como um dos problemas para o atraso da classificação da 1ª fase dos exames do secundário, o EduQA disponibiliza “um módulo que permite aos diretores indicarem o estado de disponibilidade dos classificadores indicados pela escola e, em caso de indisponibilidade de algum dos seus professores, indicar um professor que o possa substituir, de modo que o agrupamento do JNE possa efetuar a troca de forma eficiente”.

Tem como objetivo, acrescenta o EduQA, “assegurar, em todos os momentos, o número de classificadores adequado para o cumprimento das datas de afixação das pautas”, que está marcada para 7 de agosto.

Na comunicação que foi enviada pelo Instituto de Educação Qualidade e Avaliação (EduQA), aos diretores das escolas, e a que a Renascença teve acesso, é dito que foi colocada à “disposição das direções das escolas e dos agrupamentos do Júri Nacional de Exames (JNE), uma ferramenta que permite fazer uma gestão dos professores classificadores mais dinâmica e de maior proximidade”.

A classificação da 2ª fase dos exames do ensino secundário arrancou esta segunda-feira com uma nova ferramenta, que permite fazer a gestão dos professores classificadores.

À Renascença, Carlos Louro, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), admite que com esta nova ferramenta “será mais fácil identificar as situações em que há indisponibilidades e de algum modo encontrar, dentro dos docentes que estejam em serviço, e que reúnam as condições para classificar, docentes para substituir”.

Este dirigente explica que a nova ferramenta foi disponibilizada no Centro de Monitorização de Exames, permitindo “fazer um acompanhamento do processo de classificação mais próximo e mais célere em articulação com os agrupamentos de exames”.

Férias marcadas? “Haverá o cuidado para evitar essa situação”

Carlos Louro alerta que é preciso “ter em atenção quem são os professores que estão com férias marcadas e quem são os professores que reúnem condições para classificar as provas”, acrescentando que os diretores, "quando indicaram ao agrupamento de exames os professores que reuniam as condições para classificar”, tiveram “em atenção o período de férias de acordo com o que tinha sido solicitado”.

Questionado sobre a possibilidade de estarem a ser chamados professores com férias marcadas para esta altura, o presidente da ANDE, admite que há “negociações que têm de ser feitas” entre a direção e os docentes, mas acredita que “haverá o cuidado para evitar essa situação”.

Carlos Louro diz que “essas situações têm de ser acordadas para que ninguém saia prejudicado, nem os professores que vão classificar e, sobretudo, que nós consigamos fazer da classificação da 2ª fase um processo que corra com menos problemas”, do que aqueles que foram registados na 1ª fase.

Nestas declarações à Renascença, o diretor do Agrupamento de Escolas de Celeirós, em Braga, adianta ainda que a distribuição dos itens aos classificadores iniciou-se às 8 horas da manhã, “inclusive os exames de Física e Química A, Inglês (550) e Geografia A, que estava apenas previsto estar disponível amanhã, também já estariam a ser distribuídos aos professores classificadores”.