Empresa multada em quase 15 mil euros por usar GPS para vigiar funcionária

A empresa de vinhos Adega Moor, com sede em Sobral de Monte Agraço, foi condenada a pagar uma coima de 14.790 euros por utilizar um GPS na viatura de trabalho para controlar o seu desempenho profissional.

A sanção foi aplicada pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e agora confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, com o Jornal de Notícias a citar que o gerente da empresa consultava o histórico do GPS da viatura atribuída à trabalhadora e comparava os percursos com os relatórios diários de visitas a clientes.

A empresa alegou que a instalação do GPS não servia para controlar regularmente a atividade da funcionária, mas de forma "pontual e contextual".

No entanto, os juízes concluíram que a verificação regular do histórico do GPS configura uma utilização para o controlo do desempenho profissional, algo que não é permitido pelo Código de Trabalho.