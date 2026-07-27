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Justiça
Empresa multada em quase 15 mil euros por usar GPS para vigiar funcionária
27 jul, 2026 - 16:29 • Diogo Camilo
Gerente da Adega Moor consultava o histórico do GPS da viatura atribuída à trabalhadora e comparava os percursos com os relatórios diários de visitas a clientes.
A empresa de vinhos Adega Moor, com sede em Sobral de Monte Agraço, foi condenada a pagar uma coima de 14.790 euros por utilizar um GPS na viatura de trabalho para controlar o seu desempenho profissional.
A sanção foi aplicada pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e agora confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, com o Jornal de Notícias a citar que o gerente da empresa consultava o histórico do GPS da viatura atribuída à trabalhadora e comparava os percursos com os relatórios diários de visitas a clientes.
A empresa alegou que a instalação do GPS não servia para controlar regularmente a atividade da funcionária, mas de forma "pontual e contextual".
No entanto, os juízes concluíram que a verificação regular do histórico do GPS configura uma utilização para o controlo do desempenho profissional, algo que não é permitido pelo Código de Trabalho.
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