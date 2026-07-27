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Desaparecimento

Equipas de busca procuram jovem que desapareceu no mar em praia de Aljezur

27 jul, 2026 - 17:05 • Lusa

O praticante de "stand up paddle" tem 28 anos e terá desaparecido durante a manhã, depois de, "alegadamente ter entrado em dificuldades enquanto praticava a atividade" desportiva ao largo da praia da Arrifana.

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Equipas de busca estão a tentar encontrar um homem dado esta segunda-feira como desaparecido quando praticava "stand up paddle", na praia da Arrifana, no concelho de Aljezur, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), esta segunda-feira, em comunicado.

O praticante de "stand up paddle" tem 28 anos e terá desaparecido durante a manhã, depois de, "alegadamente ter entrado em dificuldades enquanto praticava a atividade" desportiva ao largo da praia da Arrifana, no concelho de Aljezur, distrito de Faro, informou a AMN.

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"Na sequência de um alerta recebido pelas 11:33, através do amigo que o acompanhava na prática da atividade, foram de imediato iniciadas buscas no local, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Lagos", adiantou a AMN.

As buscas estão a decorrer por mar, por terra e por ar, com o apoio de drones dos Bombeiros de Aljezur e de uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, salientou a AMN.

Participam também nas buscas estão elementos da Estação Salva-vidas de Sagres, do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, do Projeto "SeaWatch" da AMN e dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, precisou.

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