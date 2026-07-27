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Fogo em Almeirim a ser combatido por mais de 150 operacionais e cinco meios aéreos
27 jul, 2026 - 17:53 • Lusa
Segundo a Proteção Civil, todo o perímetro do incêndio continua ativo, sem ameaçar habitações ou obrigar ao corte de estradas.
Um incêndio que deflagrou no concelho de Almeirim perto das 15:30 está a ser combatido por 156 operacionais com a ajuda de cinco meios aéreos e 46 viaturas, disse à Lusa fonte da Proteção Civil, esta segunda-feira.
O alerta foi dado às 13:04 na localidade de Paços Negros, na freguesia de Fazendas de Almeirim, no distrito de Santarém, numa zona de mato.
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Segundo a Proteção Civil, todo o perímetro do incêndio continua ativo, sem ameaçar habitações ou obrigar ao corte de estradas.
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