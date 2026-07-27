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Ponte de Sor

GNR deteve 15 pessoas e apreendeu vários tipos de droga junto a festival de música

27 jul, 2026 - 14:02 • Lusa

Autoridades apreenderam 265 doses de anfetaminas, 251,5 doses de cocaína, 173 doses de haxixe, 90 doses de LSD líquido, 60,16 doses de canábis, um comprimido ecstasy, 13,1 gramas de cogumelos alucinogénios, 119 doses de MDMA, 10 doses de DMT, oito doses de quetamina, 9.513 euros em numerário e diverso equipamento informático.

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A GNR deteve 15 pessoas e apreendeu mais de 950 doses de vários tipos de droga, nas imediações de um festival de música que decorreu em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, foi divulgado esta segunda-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da GNR indicou que desenvolveu, entre os dias 14 e 22 deste mês, uma "operação especial" de prevenção criminal no âmbito do festival "ZNA Gathering - Montargil 2026", que decorreu na barragem de Montargil.

No decorrer da operação, além dos 15 detidos, a GNR elaborou 16 autos de contraordenação por consumo de droga e apreendeu 265 doses de anfetaminas, 251,5 doses de cocaína, 173 doses de haxixe, 90 doses de LSD líquido, 60,16 doses de canábis e um comprimido ecstasy.

Os militares apreenderam ainda 13,1 gramas de cogumelos alucinogénios, 119 doses de MDMA, 10 doses de DMT, oito doses de quetamina, 9.513 euros em numerário e diverso equipamento informático.

Os factos foram comunicados ao Tribunal de Ponte de Sor.

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