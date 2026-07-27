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Governo nega redução de ambulâncias do INEM e cenário de "desmantelamento" da emergência médica

27 jul, 2026 - 18:59 • Diogo Camilo

Ministério da Saúde refere que está um curso um "processo de modernização e reorganização do INEM". Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica diz que denúncia da "retirada de 100 ambulâncias" é "falsa" e "irresponsável".

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O Ministério da Saúde rejeitou esta segunda-feira a redução do número de ambulâncias do INEM ou um cenário de "desmantelamento" do sistema de emergência médica.

Em comunicado, a pasta tutelada por Ana Paula Martins refere que está um curso um "processo de modernização e reorganização do INEM" que levará ao reforço da capacidade operacional e a uma "resposta de emergência médica mais rápida, mais eficaz e mais segura".

A denúncia chegou da Comissão de Trabalhadores do INEM este domingo, que comunicou a "retirada de 100 ambulâncias" do dispositivo e alertando que a mesma levará a um aumento da pressão sobre bombeiros e Cruz Vermelha.

Já esta segunda-feira, o presidente do INEM tinha negado a redução de ambulâncias no dispositivo, considerando "falsa" e "irresponsável" a ideia de que o país ficará com menos meios. À SIC, Luís Cabral explicou que há ambulâncias do INEM que "já não funcionavam por falta de recursos humanos" e que a intenção de sediar alguns meios em ULS e hospitais tem como objetivo melhorar as condições dos trabalhadores.

Em entrevista à Renascença, o porta-voz da Comissão de Trabalhadores, Rui Gonçalves, acredita que a medida, prevista na nova lei orgânica, que entra em vigor em agosto vai aumentar a pressão sobre os bombeiros e a Cruz Vermelha e atrasar "ainda mais" o socorro.

O responsável adiantou também que, caso não haja resposta até 1 de agosto, serão organizadas ações de protesto.

Na sexta-feira, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospilar (STEPH) denunciou que uma falha informática levou a constrangimentos no antendimento da linha 112.

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