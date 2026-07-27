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Incêndio em habitação de Lisboa faz dois feridos

27 jul, 2026 - 09:22 • Redação

Chamas em casa no bairro de Campo de Ourique levam à retirada dos moradores.

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Um incêndio na Rua Possidónio da Silva, junto ao Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, causou pelo menos dois feridos, avança a CNN e o CM.

Segundo a CNN, o fogo terá começado no rés do chão do edifício residencial onde funciona uma associação, a Remar.

As chamas propagaram-se aos pisos superiores, levando à retirada dos moradores.

Os feridos foram transportados para o Hospital de São José.

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