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Incêndio na zona de Aveiro corta trânsito na A1 e linha do Norte

27 jul, 2026 - 16:53 • Marisa Gonçalves e Lusa

Fogo obrigou ao corte da autoestrada nos dois sentidos, de Mealhada a Albergaria-a-velha. No local estão três meios aéreos e mais de 170 operacionais.

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O incêndio que deflagrou esta segunda-feira na zona florestal em Mamodeiro, no concelho de Aveiro, levou ao corte da A1 nos dois sentidos, entre o nó da Mealhada e o nó de Albergaria, segundo fonte da Brisa à Renascença. A Proteção Civil confirma também o corte da linha ferroviária do Norte.

À Renascença, o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Proteção Civil diz que, além deste fogo, as atenções estão também viradas para a Guarda.

O alerta foi dado para as 15h30 num local onde têm ocorrido outros focos nos últimos tempos, o que leva as autoridades a suspeitar de fogo posto.

"Anda ali alguém continuamente a fazer novas ignições", disse à Lusa o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, António Ribeiro.

O responsável disse não ter conhecimento de haver casas em risco, admitindo, porém, que as chamas poderão afetar a zona industrial de Mamodeiro.

Pelas 16h25, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet indicava que estavam 113 operacionais no terreno, apoiados por 30 meios terrestres e quatro meios aéreos.

[notícia atualizada às 18h48]

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