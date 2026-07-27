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Incêndios. Fogo consome mato e pinho no concelho de Bragança

27 jul, 2026 - 15:21 • Lusa

A maior dificuldade prende-se com o vento que se fez sentir na parte inicial do incêndio e a dificuldade de acessos.

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Um incêndio perto da localidade de Deilão, no concelho de Bragança, está a consumir mato e pinho desde o início da tarde desta segunda-feira, mobilizando seis meios aéreos.

O comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes da Proteção Civil, Noel Afonso, adiantou, à Lusa, que o fogo arde numa "zona isolada" e não ameaça aldeias ou habitações.

Ainda segundo a mesma fonte, a maior dificuldade foi o vento que se fez sentir na parte inicial do incêndio e a dificuldade de acessos, no entanto, reconhece que a situação já esteve mais complicada.

Às 15h03, o fogo mobilizava 103 operacionais, apoiados por 33 meios terrestres, dos quais sete máquinas de rastos, e seis meios aéreos.

O incêndio deflagrou pouco depois do meio dia.

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