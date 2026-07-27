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Incêndios. Mais de cem operacionais combatem fogo em Aveiro

27 jul, 2026 - 16:53 • Lusa

Bombeiros admitem que as chamas poderão afetar a zona industrial de Mamodeiro.

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Mais de cem operacionais apoiados por quatro meios aéreos estão a combater um incêndio que deflagrou esta segunda-feira em Aveiro, não havendo para já habitações em risco, informou fonte dos Bombeiros.

O fogo deflagrou cerca das 15h30 numa zona florestal em Mamodeiro, no concelho de Aveiro, num local onde têm ocorrido outros focos nos últimos tempos, o que leva as autoridades a suspeitar de fogo posto.

"Anda ali alguém continuamente a fazer novas ignições", disse à Lusa o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, António Ribeiro.

O responsável disse não ter conhecimento de haver casas em risco, admitindo, porém, que as chamas poderão afetar a zona industrial de Mamodeiro.

Pelas 16h25, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet indicava que estavam 113 operacionais no terreno, apoiados por 30 meios terrestres e quatro meios aéreos.

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