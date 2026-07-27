Incêndios: Portugal continental em perigo máximo ou muito elevado

Todos os distritos do norte e centro de Portugal continental e Faro apresentam esta segunda-feira um risco máximo de incêndio, estando o resto do território com perigo muito elevado.

De acordo com o cálculo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dos 278 concelhos de Portugal continental, apenas cerca de 40 junto ao litoral enfrentam um risco elevado ou moderado, nomeadamente nos distritos de Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Lisboa, Setúbal e Faro.

O perigo de incêndio deverá manter-se alto ao longo da semana, de acordo com a previsão do IPMA.

Todos os distritos, com exceção de Faro, estão hoje e até terça-feira com aviso amarelo devido ao calor, com as temperaturas máximas a chegarem aos 40 graus celsius em Santarém e Évora, enquanto em Lisboa vai chegar aos 37 graus e o Porto aos 31 graus.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje pequena subida da temperatura mínima, em especial na região Norte e interior Centro e subida da temperatura máxima, que será acentuada no litoral Norte e Centro.