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Inscrição para a época especial de exames começa esta segunda-feira

27 jul, 2026 - 07:39 • Redação com Lusa

O prazo termina na sexta-feira.

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As inscrições para a época especial de exames em setembro começa esta segunda-feira, prolongando-se até sexta-feira.

O prazo é destinado a todos os alunos para compensar os atrasos na correção digital dos exames nacionais.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, justificou a medida excecional pela necessidade de garantir que os alunos que tiveram acesso às suas notas tardiamente possam realizar novamente os exames em setembro, tendo mais tempo para se preparar.

Quem optar por repetir um exame em setembro verá considerada a melhor classificação obtida entre a 2.ª fase e a época extraordinária.

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