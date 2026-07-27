- Noticiário das 10h
- 27 jul, 2026
-
Educação
Inscrição para a época especial de exames começa esta segunda-feira
27 jul, 2026 - 07:39 • Redação com Lusa
O prazo termina na sexta-feira.
As inscrições para a época especial de exames em setembro começa esta segunda-feira, prolongando-se até sexta-feira.
O prazo é destinado a todos os alunos para compensar os atrasos na correção digital dos exames nacionais.
O ministro da Educação, Fernando Alexandre, justificou a medida excecional pela necessidade de garantir que os alunos que tiveram acesso às suas notas tardiamente possam realizar novamente os exames em setembro, tendo mais tempo para se preparar.
Quem optar por repetir um exame em setembro verá considerada a melhor classificação obtida entre a 2.ª fase e a época extraordinária.
- Noticiário das 10h
- 27 jul, 2026
-
- PS ameaça com comissão de inquérito aos exames nacionais e espera respostas do Governo
- "Sossego é nenhum". Estudantes exigem ser ouvidos pelo ministro da Educação
- Exames. Missão Escola Pública questiona legalidade com bastonário da Ordem dos Advogados
- Exames que não podem ficar abaixo de 9,5 valores usados como provas de ingresso ao Superior
- PS ameaça com comissão de inquérito aos exames nacionais e espera respostas do Governo
- "Sossego é nenhum". Estudantes exigem ser ouvidos pelo ministro da Educação
- Exames. Missão Escola Pública questiona legalidade com bastonário da Ordem dos Advogados
- Exames que não podem ficar abaixo de 9,5 valores usados como provas de ingresso ao Superior