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Incêndios

Mais de 180 operacionais combatem fogo em Penafiel

27 jul, 2026 - 17:47 • Lusa

Devido ao avanço das chamas, a Estrada Municipal 589, em Peroselo, foi cortada ao trânsito.

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Mais de 180 operacionais, apoiados por 59 viaturas e um meio aéreo, estão a combater um incêndio em Duas Igrejas, Penafiel, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa.

O alerta foi dado pelas 11:09 e, pelas 17:17, mantinham-se duas frentes ativas com grande intensidade, revelou a fonte, indicando que as chamas lavram em zona de mato e que estavam a ser combatidas por 103 operacionais.

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Devido ao avanço das chamas, a Estrada Municipal 589, em Peroselo, foi cortada ao trânsito, acrescentou.

A mesma fonte revelou não haver registo de feridos nem de povoações evacuadas.

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