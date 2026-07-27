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Mais de 180 operacionais combatem incêndio em Vila Verde

27 jul, 2026 - 20:02 • Diogo Camilo e Lusa

O incêndio tem duas frentes ativas, sendo que uma está "a ceder visivelmente aos meios".

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Mais de 180 operacionais encontravam-se, pelas 23:00, a combater um incêndio com duas frentes ativas numa zona de mato em Vila Verde, distrito de Braga, disse à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com o comandante subregional do Cávado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Manuel Moreira, o incêndio tem duas frentes ativas, sendo que uma está "a ceder visivelmente aos meios".

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O incêndio deflagrou pelas 11h53 na União das Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide e o vento e o declive do terreno têm dificultado o combate às chamas.

Segundo o site da ANEPC, pelas 23h00, encontravam-se no local 184 operacionais, apoiados por 52 meios terrestres.

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