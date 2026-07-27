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Agência Portuguesa do Ambiente
Matosinhos. Já se pode ir a banhos novamente na praia de Angeiras Sul
27 jul, 2026 - 11:36 • Lusa
Os resultados das novas análises realizadas à qualidade da água da Praia de Angeiras Sul confirmaram que os parâmetros microbiológicos se encontram novamente dentro dos valores legalmente estabelecidos.
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) levantou "o desaconselhamento da prática balnear" na praia de Angeiras Sul, em Matosinhos, um dia depois de o ter emitido, após realização de novas análises.
"Os resultados das novas análises realizadas à qualidade da água da Praia de Angeiras Sul confirmaram que os parâmetros microbiológicos se encontram novamente dentro dos valores legalmente estabelecidos", explicou hoje a agência, em nota enviada à Lusa.
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Segundo a APA, os novos resultados permitiram levantar o desaconselhamento, por estarem "restabelecidas as condições para a utilização da praia em segurança".
No domingo, a APA tinha avisado para "contaminação microbiológica" naquela praia, desaconselhando a ida a banhos naquela praia do concelho do distrito do Porto.
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