Metro de Lisboa com novos elevadores no Martim Moniz e Intendente

Os novos elevadores nas estações de metro do Martim Moniz e do Intendente, em Lisboa, entraram hoje em funcionamento, passando a rede a contar com 47 das 56 estações com acessibilidade plena, foi anunciado, esta segunda-feira, em ocmunicado.

A Metropolitano de Lisboa detalhou que entraram em funcionamento dois novos elevadores de acesso direto entre o exterior e o cais na estação do Martim Moniz e três novos equipamentos no Intendente, "beneficiando, em particular, pessoas com mobilidade condicionada, utilizadores de cadeira de rodas, pessoas idosas, famílias com carrinhos de bebé e clientes com bagagem".

O metro de Lisboa tem em curso um programa de adaptação e modernização das estações mais antigas, desenvolvido no âmbito do Plano Nacional para a Promoção da Acessibilidade, e, desde 2018, instalou ou substituiu 42 elevadores em 15 estações e instalou ou substituiu 35 escadas mecânicas e tapetes rolantes, referiu a empresa na nota.

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Para este ano, além dos que foram hoje inaugurados, está também prevista uma intervenção na estação da Praça de Espanha, "cuja abertura se prevê até ao final de agosto".

Em maio, entrou em vigor um novo modelo piloto de manutenção das escadas mecânicas das estações da Baixa-Chiado e do Aeroporto, com contrato válido até 2030 e com um valor global de cerca de seis milhões de euros, que prevê um piquete técnico dedicado, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, "com o objetivo de reduzir os tempos de indisponibilidade e reforçar a fiabilidade dos equipamentos".

Segundo a empresa, desde o final de janeiro, a taxa de indisponibilidade dos elevadores foi reduzida de cerca de 33% para aproximadamente 17%, enquanto nas escadas mecânicas se verificou uma diminuição de cerca de 15% para 8%. .