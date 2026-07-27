Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 27 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Metro de Lisboa

Metro de Lisboa com novos elevadores no Martim Moniz e Intendente

27 jul, 2026 - 14:51 • Lusa

Entraram em funcionamento dois novos elevadores de acesso direto entre o exterior e o cais na estação do Martim Moniz e três novos equipamentos no Intendente.Está também prevista uma intervenção na estação da Praça de Espanha.

A+ / A-

Os novos elevadores nas estações de metro do Martim Moniz e do Intendente, em Lisboa, entraram hoje em funcionamento, passando a rede a contar com 47 das 56 estações com acessibilidade plena, foi anunciado, esta segunda-feira, em ocmunicado.

A Metropolitano de Lisboa detalhou que entraram em funcionamento dois novos elevadores de acesso direto entre o exterior e o cais na estação do Martim Moniz e três novos equipamentos no Intendente, "beneficiando, em particular, pessoas com mobilidade condicionada, utilizadores de cadeira de rodas, pessoas idosas, famílias com carrinhos de bebé e clientes com bagagem".

O metro de Lisboa tem em curso um programa de adaptação e modernização das estações mais antigas, desenvolvido no âmbito do Plano Nacional para a Promoção da Acessibilidade, e, desde 2018, instalou ou substituiu 42 elevadores em 15 estações e instalou ou substituiu 35 escadas mecânicas e tapetes rolantes, referiu a empresa na nota.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para este ano, além dos que foram hoje inaugurados, está também prevista uma intervenção na estação da Praça de Espanha, "cuja abertura se prevê até ao final de agosto".

Em maio, entrou em vigor um novo modelo piloto de manutenção das escadas mecânicas das estações da Baixa-Chiado e do Aeroporto, com contrato válido até 2030 e com um valor global de cerca de seis milhões de euros, que prevê um piquete técnico dedicado, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, "com o objetivo de reduzir os tempos de indisponibilidade e reforçar a fiabilidade dos equipamentos".

Segundo a empresa, desde o final de janeiro, a taxa de indisponibilidade dos elevadores foi reduzida de cerca de 33% para aproximadamente 17%, enquanto nas escadas mecânicas se verificou uma diminuição de cerca de 15% para 8%. .

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 27 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais