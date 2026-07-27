- Noticiário das 16h
- 27 jul, 2026
-
Incêndios
Mulher detida em flagrante por fogo florestal em Felgueiras
27 jul, 2026 - 14:04 • Lusa
Os militares "identificaram a suspeita e apuraram que o incêndio terá tido origem numa queimada que se descontrolou". A mulher foi detida e constituída arguida, tendo o caso sido remetido ao Tribunal Judicial de Felgueiras.
Uma mulher de 62 anos foi detida em Felgueiras, no distrito do Porto, pelo crime de incêndio florestal, em flagrante delito, anunciou a Guarda Nacional Republicana (GNR), esta segunda-feira, em comunicado.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O Comando Territorial do Porto dá conta da detenção, levada a cabo por operacionais do posto de Vila Cova da Lixa, após um foco de incêndio naquele concelho.
Os militares "identificaram a suspeita e apuraram que o incêndio terá tido origem numa queimada que se descontrolou", adianta a mesma fonte.
A mulher foi detida e constituída arguida, tendo o caso sido remetido ao Tribunal Judicial de Felgueiras.
- Noticiário das 16h
- 27 jul, 2026
-
- PJ detém mulher de 70 anos suspeita de fogo florestal em Resende
- Incêndio em habitação de Lisboa faz dois feridos
- Incêndio com mais de 200 bombeiros dominado em Soure
- Força portuguesa espera consolidar durante a noite parte do incêndio de Ávila
- Incêndio de Ávila é o maior da história de Espanha
- Incêndios: Treze concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em perigo máximo
- Incêndio faz um morto em Valência
- Fogo na Guarda mobiliza mais de 250 bombeiros e nove meios aéreos
- PJ detém mulher de 70 anos suspeita de fogo florestal em Resende
- Incêndio em habitação de Lisboa faz dois feridos
- Incêndio com mais de 200 bombeiros dominado em Soure
- Força portuguesa espera consolidar durante a noite parte do incêndio de Ávila
- Incêndio de Ávila é o maior da história de Espanha
- Incêndios: Treze concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em perigo máximo
- Incêndio faz um morto em Valência
- Fogo na Guarda mobiliza mais de 250 bombeiros e nove meios aéreos