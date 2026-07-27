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Mulher detida em flagrante por fogo florestal em Felgueiras

27 jul, 2026 - 14:04 • Lusa

Os militares "identificaram a suspeita e apuraram que o incêndio terá tido origem numa queimada que se descontrolou". A mulher foi detida e constituída arguida, tendo o caso sido remetido ao Tribunal Judicial de Felgueiras.

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Uma mulher de 62 anos foi detida em Felgueiras, no distrito do Porto, pelo crime de incêndio florestal, em flagrante delito, anunciou a Guarda Nacional Republicana (GNR), esta segunda-feira, em comunicado.

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O Comando Territorial do Porto dá conta da detenção, levada a cabo por operacionais do posto de Vila Cova da Lixa, após um foco de incêndio naquele concelho.

Os militares "identificaram a suspeita e apuraram que o incêndio terá tido origem numa queimada que se descontrolou", adianta a mesma fonte.

A mulher foi detida e constituída arguida, tendo o caso sido remetido ao Tribunal Judicial de Felgueiras.

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