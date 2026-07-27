"Não temos uma Europa à mesma velocidade". Projeto quer travar desigualdades no combate ao cancro

Portugal deverá ter entre dois e três Centros Compreensivos de Cancro, estima a investigadora. O primeiro funciona no Instituto Português de Oncologia do Porto.

A intenção é que estas unidades funcionem como polos de uma rede nacional, articulados com hospitais e centros de saúde, para partilhar protocolos, discutir casos e encaminhar apenas os tratamentos que exigem maior especialização.

“Se for um tratamento que pode ser feito na proximidade, será feito na proximidade. Mas o doente é discutido e tem acesso a tudo aquilo a que os doentes do centro têm acesso”, explica.

Para Ana Varges Gomes, as prioridades passam agora por reforçar a literacia em saúde, aumentar a adesão aos rastreios e facilitar o acesso aos cuidados.

“Temos de ter cada vez mais casos diagnosticados precocemente, para podermos ter mais sucesso na cura destes doentes”, conclui.