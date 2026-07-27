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EUnetCCC
"Não temos uma Europa à mesma velocidade". Projeto quer travar desigualdades no combate ao cancro
27 jul, 2026 - 07:00 • Jaime Dantas
O projeto EUnetCCC reúne 31 países e pretende criar uma rede de 100 Centros Compreensivos de Cancro até 2028. Em Portugal, a resposta deverá passar por dois ou três centros articulados com os restantes hospitais.
As desigualdades no acesso aos cuidados oncológicos continuam a atrasar diagnósticos e a condicionar as possibilidades de cura, alerta, esta segunda-feira, Ana Varges Gomes, investigadora do projeto europeu EUnetCCC.
“Não temos uma Europa toda à mesma velocidade”, afirma a investigadora à Renascença. As diferenças existem entre países, mas também dentro de cada estado, acrescenta a especialista.
“A dificuldade no acesso faz com que o diagnóstico seja mais tardio. Se o diagnóstico é mais tardio, o prognóstico também vai ser pior", alerta.
A EUnetCCC reúne 31 países e 234 parceiros, com um financiamento de 112 milhões de euros. Até 2028, pretende criar uma rede de 100 Centros Compreensivos de Cancro e contribuir para que 90% da população europeia tenha acesso a cuidados oncológicos de qualidade.
Estes centros integram diagnóstico e tratamento, mas também investigação, ensaios clínicos e acesso a novas tecnologias.
“O que pretendemos é que todos os doentes possam ter acesso aos melhores cuidados de saúde possíveis, independentemente do local onde vivam", resume.
Acesso não pode depender da morada
Em Portugal, as desigualdades são visíveis entre o interior e o litoral e entre grandes e pequenos centros urbanos. Ana Varges Gomes dá como exemplo as consultas de cessação tabágica, que não estão disponíveis em todo o território nacional.
“Não temos o mesmo número de profissionais de saúde no interior e no litoral”, reconhece.
Para resolver o problema, "não é necessário aumentar o número de profissionais. É preciso melhorar a articulação entre os serviços e entre as instituições", defende Ana Varges Gomes.
O objetivo é garantir “que as pessoas têm a mesma oportunidade, independentemente do código postal”.
O impacto de um diagnóstico tardio pode comprometer a hipótese de cura. Neste Dia Mundial do Cancro da Cabeça e Pescoço, a investigadora explica que cerca de 70% dos doentes continuam a ser diagnosticados numa fase avançada.
“Se diagnosticássemos mais precocemente, 80% dos nossos doentes teriam probabilidade de cura. Quando diagnosticamos em fases mais avançadas, essa taxa desce para 20%", diz.
Novos centros vão funcionar em articulação com outras unidades de saúde
Portugal deverá ter entre dois e três Centros Compreensivos de Cancro, estima a investigadora. O primeiro funciona no Instituto Português de Oncologia do Porto.
A intenção é que estas unidades funcionem como polos de uma rede nacional, articulados com hospitais e centros de saúde, para partilhar protocolos, discutir casos e encaminhar apenas os tratamentos que exigem maior especialização.
“Se for um tratamento que pode ser feito na proximidade, será feito na proximidade. Mas o doente é discutido e tem acesso a tudo aquilo a que os doentes do centro têm acesso”, explica.
Para Ana Varges Gomes, as prioridades passam agora por reforçar a literacia em saúde, aumentar a adesão aos rastreios e facilitar o acesso aos cuidados.
“Temos de ter cada vez mais casos diagnosticados precocemente, para podermos ter mais sucesso na cura destes doentes”, conclui.
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