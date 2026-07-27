- Noticiário das 16h
- 27 jul, 2026
-
Polícia Judiciária
PJ desmantela rede internacional de tráfico de droga no Minho
27 jul, 2026 - 14:04 • Lusa
Há quatro detidos, que já foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo três deles ficado em prisão preventiva e o quarto em prisão domiciliária.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro pessoas suspeitas de pertencerem a um grupo sediado na região do Minho, que se dedicava à importação de significativas quantidades de resina de canábis, informou aquele órgão de polícia criminal, esta segunda-feira, em comunicado.
A PJ esclareceu que levou a efeito uma operação policial de combate ao tráfico ilícito de estupefacientes que culminou com a detenção de três homens e uma mulher, com idades entre os 32 e os 44 anos, e o desmantelamento de uma rede que se dedicava à importação e distribuição de resina de canábis, proveniente do Norte de África.
"A operação foi desencadeada nos últimos dois dias em vários pontos do país, tendo as detenções ocorrido na localidade alentejana de Montemor-o-Novo", refere a mesma nota.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo a PJ, os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo três deles ficado em prisão preventiva e o quarto em prisão domiciliária.
A Judiciária diz estar em causa um grupo organizado, sediado na região do Minho, que se dedicava à importação de significativas quantidades de resina de canábis, proveniente de Marrocos, para posterior comercialização em Portugal.
O grupo, de acordo com os investigadores, servia-se de diversas pessoas, que se deslocavam a Marrocos através do sul de Espanha e que depois regressavam a território nacional transportando significativas quantidades de haxixe no interior do organismo.
"A frequência das viagens e elevada qualidade do produto transportado tornaram o negócio altamente lucrativo e uma prática que perdurava há vários anos", adianta a mesma nota.
Para além das detenções, as autoridades referem ter apreendido cinco quilogramas de resina de canábis, elevada quantidade de dinheiro em numerário, dois automóveis, diversos telemóveis e outros elementos de prova.
- Noticiário das 16h
- 27 jul, 2026
-
- PJ recebeu dados sobre suspeitas de corrupção relacionadas com nomeações de árbitros de futebol
- Droga apreendida em alto mar. PJ desfere golpe em "organizações criminosas muito poderosas"
- Suspeito de atear fogo em São Paio detido pela PJ
- PJ desmantela rede criminosa que introduzia por mar cocaína na Europa
- GNR deteve 15 pessoas e apreendeu vários tipos de droga junto a festival de música
- Mulher detida por suspeitas de tentar introduzir droga em cadeia do Porto
- PJ recebeu dados sobre suspeitas de corrupção relacionadas com nomeações de árbitros de futebol
- Droga apreendida em alto mar. PJ desfere golpe em "organizações criminosas muito poderosas"
- Suspeito de atear fogo em São Paio detido pela PJ
- PJ desmantela rede criminosa que introduzia por mar cocaína na Europa
- GNR deteve 15 pessoas e apreendeu vários tipos de droga junto a festival de música
- Mulher detida por suspeitas de tentar introduzir droga em cadeia do Porto