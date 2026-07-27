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PJ investiga suspeitas de corrupção relacionadas com nomeações de árbitros de futebol

27 jul, 2026 - 07:18 • Hugo Monteiro

Podem estar crimes de corrupção e tráfico de influências.

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A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar suspeitas de corrupção relacionadas com nomeações de árbitros de futebol, em consequência de uma participação que descreve a forma como, alegadamente, várias nomeações de equipas de arbitragem terão sido conhecidas antes ainda de serem divulgadas oficialmente.

De acordo com o jornal Público, podem estar crimes de corrupção e tráfico de influências.

De acordo com o jornal Público, chegou à PJ uma queixa que denun­cia ale­ga­das fugas de infor­ma­ção sobre nome­a­ções de árbi­tros e con­tac­tos mantidos entre res­pon­sá­veis da arbi­tra­gem e diri­gen­tes.

No total são 20 páginas, com men­sa­gens de What­sApp, cap­tu­ras de ecrã, cha­ma­das tele­fó­ni­cas, áudios, vídeo-men­sa­gens e rela­tos de reu­ni­ões rea­li­za­das na Cidade do Fute­bol entre Abril e Junho de 2026. Estes elementos descrevem como nomeações de árbitros eram conhecidas e partilhadas ainda antes de serem divulgadas de forma oficial.

Ainda segundo o Público, os episódios descritos no documento envolvem o jogo entre Moreirense e Estrela da Amadora, relativo à jornada 32 da I Liga, assim como o Estrela da Amadora-Famalicão, da jornada seguinte.

Este caso que levou Duarte Gomes a apresentar a demissão de diretor técnico nacional da arbitragem.

Entre­tanto, o Con­se­lho de Jus­tiça da Federação Portuguesa de Futebol con­cluiu o inqu­é­rito dis­ci­pli­nar ins­tau­rado na sequên­cia do pedido de demis­são de Duarte Gomes e deci­diu arqui­var o pro­cesso.

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