- Noticiário das 7h
- 27 jul, 2026
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PJ investiga suspeitas de corrupção relacionadas com nomeações de árbitros de futebol
27 jul, 2026 - 07:18 • Hugo Monteiro
Podem estar crimes de corrupção e tráfico de influências.
A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar suspeitas de corrupção relacionadas com nomeações de árbitros de futebol, em consequência de uma participação que descreve a forma como, alegadamente, várias nomeações de equipas de arbitragem terão sido conhecidas antes ainda de serem divulgadas oficialmente.
De acordo com o jornal Público, podem estar crimes de corrupção e tráfico de influências.
De acordo com o jornal Público, chegou à PJ uma queixa que denuncia alegadas fugas de informação sobre nomeações de árbitros e contactos mantidos entre responsáveis da arbitragem e dirigentes.
No total são 20 páginas, com mensagens de WhatsApp, capturas de ecrã, chamadas telefónicas, áudios, vídeo-mensagens e relatos de reuniões realizadas na Cidade do Futebol entre Abril e Junho de 2026. Estes elementos descrevem como nomeações de árbitros eram conhecidas e partilhadas ainda antes de serem divulgadas de forma oficial.
Ainda segundo o Público, os episódios descritos no documento envolvem o jogo entre Moreirense e Estrela da Amadora, relativo à jornada 32 da I Liga, assim como o Estrela da Amadora-Famalicão, da jornada seguinte.
Este caso que levou Duarte Gomes a apresentar a demissão de diretor técnico nacional da arbitragem.
Entretanto, o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol concluiu o inquérito disciplinar instaurado na sequência do pedido de demissão de Duarte Gomes e decidiu arquivar o processo.
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