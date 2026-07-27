Professores vão receber um euro por cada resposta que classificarem nos exames

Os professores vão receber um euro por cada resposta que classificarem e 12 euros por cada prova reapreciada, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

Em comunicado, a tutela revela a assinatura de Fernando Alexandre de um despacho destinado aos professores classificadores dos exames finais nacionais do ensino secundário e que se aplica apenas "às classificações da 1.ª fase, da 2.ª fase e da época extraordinária".

O Ministério da Educação revela que, de forma a "remunerar o esforço dos professores num contexto de particular exigência", que "implicou para muitos docentes trabalhar aos fins de semana e em horário noturno", foi decidido "compensar todos os professores classificadores" com:

1 euro por cada resposta classificada;

por cada resposta classificada; 10 euros por cada prova classificada em suporte físico (Geometria Descritiva e Desenho A);

por cada prova classificada em suporte físico (Geometria Descritiva e Desenho A); 12 euros por cada prova classificada no âmbito de reapreciação;

por cada prova classificada no âmbito de reapreciação; 18 euros por cada prova classificada no âmbito de reclamação;

A medida, esclarece o Governo, está enquadrada nas políticas de valorização dos professores adotadas pelo Governo desde abril de 2024.

No comunicado, o Ministério da Educação salienta que a digitalização da avaliação dos exames levou a uma "alteração significativa nos procedimentos dos professores classificadores" e que a operação "exigiu a mobilização de um número significativo de docentes em cada fase de realização das provas".

Esta segunda-feira, o ministro da Educação revelou que foram solicitados 15 mil pedidos de reapreciação, mais do dobro do ano passado. Neste momento há ainda 170 alunos sem alguma nota final.