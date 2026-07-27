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PSP inicia programa de prevenção e contacto solidário com idosos
27 jul, 2026 - 11:22 • Lusa
Desde 2015 foram já atribuídas mais de 22.000 pulseiras e atualmente mais de 7.000 pessoas usufruem deste mecanismo de proteção adicional.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) inicia esta segunda-feira uma operação anual preventiva e de sensibilização junto da população idosa, para detetar possíveis casos de fragilidade social, maior vulnerabilidade física e psíquica e suspeita de crimes de violência doméstica.
Em comunicado, a PSP explica que a operação "A Solidariedade Não Tem Idade -- A PSP com os Idosos" vai decorrer até 25 de setembro em todo o território nacional através dos polícias afetos às Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima (EPAV).
Na prática, serão realizadas ações de sensibilização e contactos individuais com a população considerada mais idosa, acima dos 65 anos.
O objetivo é detetar, "tão precoce quanto possível, casos de fragilidade social, vulnerabilidade física e/ou psíquica e suspeitas de crimes contra a integridade física, bem como a promoção do apoio imediato e necessário através de respostas concertadas com as entidades parceiras", lê-se no comunicado.
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As vulnerabilidades físicas, psíquicas e mentais que se vão agravando com a idade, bem como a consequente perda de autonomia, tornam os idosos vítimas preferenciais e menos aptas à autodefesa em relação a crimes contra o património como furto, roubo, burla, extorsão, contra a liberdade pessoal desde ameaça, coação e sequestro, bem como contra a integridade física como ofensas à integridade física, violência doméstica e maus-tratos.
A PSP acrescenta que "a esta insegurança objetiva soma-se a insegurança subjetiva, associada à sensação de abandono e solidão, bem como vulnerabilidades de cariz económico, de habitação, higiene ou saúde que, sem um círculo familiar ou uma rede de vizinhança eficazes, podem culminar em situações de anonimato e risco extremo".
"A identificação precoce de situações de violência doméstica, em especial as de origem filioparental, assume também particular relevância junto da população sénior, dada a especial vulnerabilidade física e psíquica em que muitas destas vítimas se encontram", refere.
Esta operação parte, assim, da convicção de que as polícias são, muitas vezes, a única companhia ou "cara amiga" que estes idosos têm, tornando-se nos seus confidentes, amigos e familiares.
Aproveitando para recordar que continua a disponibilizar o programa "Estou Aqui Adultos!", iniciado em 2015 e destinado a pessoas com potencial de perturbação da referenciação espácio-temporal, a PSP recorda que "esta ferramenta de segurança permite promover o reencontro célere da pessoa aderente com a respetiva família ou instituição de apoio".
Desde o início do programa, a PSP já promoveu o reencontro com as suas famílias de 133 pessoas que se encontravam perdidas ou desorientadas.
Desde 2015 foram já atribuídas mais de 22.000 pulseiras e atualmente mais de 7.000 pessoas usufruem deste mecanismo de proteção adicional.
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