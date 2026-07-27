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Temperaturas disparam neste início de semana e país está quase todo em aviso amarelo
27 jul, 2026 - 08:49 • Redação
Há distritos que chegam aos 40 graus e há muitos com temperaturas superiores a 35 graus.
O início desta semana vai ser marcado por um aumento acentuado das temperaturas com Portugal continental, segundo o IPMA, com alguns distritos a chegar os 40 graus.
Os distritos mais quentes serão Évora e Santarém com 40 graus. Beja atingirá 39 graus, já Castelo Branco e Braga chegam aos 38 graus.
Já Lisboa terá uma temperatura máxima de 37 graus e uma mínima de 19 graus.
Todo o país está então em alerta amarelo, com exceção do Algarve.
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