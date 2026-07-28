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Fogo

Incêndio na Guarda "praticamente dominado". Há mais de 4 mil hectares de área ardida

28 jul, 2026 - 20:09 • Marisa Gonçalves , Maria João Costa , Diogo Camilo

Fogo que lavrou durante dia e meio atingiu os concelhos de Guarda, Almeida, Pinhel e Sabugal, ameaçou populações e obrigou ao corte da A25. Proteção Civil diz que fogo "já está a ceder", mas avisa que "ainda há muito trabalho a fazer".

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O incêndio na Guarda que deflagrou na segunda-feira "já está a ceder" e os bombeiros contam em dominar o fogo ainda durante a madrugada desta quarta-feira.

Em declarações aos jornalistas na Guarda, o Comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, João Rodrigues, afirma que "ainda há muito trabalho a fazer".

"Temos empenhados cerca de 700 operacionais, foram mobilizados ao final da tarde para conseguirmos resolver a situação na noite de hoje, aproveitando as condições meteorológicas nos davam", afirmou, considerando que existe ainda uma frente ativa em Parada, no concelho de Almeida.

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O fogo chegou a ameaçar populações de várias localidades no Sabugal, em Almeida, em Pinhel e no concelho da Guarda. À Renascença, fonte da Proteção Civil, referiu que há registo de seis bombeiros com ferimentos leves.

"Este incêndio está praticamente dominado, estamos só a acabar de fazer reconhecimento com drone e câmaras térmicas", concluiu João Rodrigues.

Trânsito na A25 foi reaberto. Há mais de 4 mil hectares de área ardida

João Rodrigues afirmou também que a estimativa de área ardida no incêndio que lavrou durante mais de 33 horas é de "entre 4 a 5 mil hectares".

Durante a tarde, o autarca da Guarda, Sérgio Costa, relatou à Renascença uma situação "descontrolada", pedindo o reforço de meios com urgência.

"A situação continua descontrolada, absolutamente descontrolada. Apesar de meios e mais meios, por mais meios que haja, não sei se são os meios certos e adequados para controlar as chamas. São centenas de homens, não sei quantos meios aéreos, centenas de viaturas, mas o incêndio continua à porta das aldeias, passou a autoestrada, passou a nacional 16 e já está no concelho de Pinhel", afirma.

O fogo deflagrou pelas 13h51 de segunda-feira no Rochoso, que pertence à Guarda, e continua a lavrar nos limites dos concelhos da Guarda, Almeida, Pinhel e Sabugal.

Segundo informação da Proteção Civil à Renascença, está reaberto o trânsito na A25. A autoestrada esteve cortada desde o início da tarde.

Já fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil da Beira, mantêm-se cortada a circulação na Nacional 16, entre Pínzio e Alto do Leomil. Já a Nacional 321 está condicionada para facilitar a circulação dos veículos de combate ao incêndio.

O vento e os acessos difíceis têm complicado o trabalho dos operacionais e a intensidade das chamas levou à criação de uma zona de concentração e apoio à população pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Almeida para acolher preventivamente 32 crianças com deficiência de uma associação local.

"Não sabemos o que vai acontecer", afirma Sérgio Costa, referindo que "populações podem estar em risco".

Segundo a página da Proteção Civil, pelas 23h30, estavam no local 701 operacionais, apoiados por 219 meios terrestres.

[artigo atualizado às 23h37 com mais informação]

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  • 28 jul, 2026
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